ufficiale Huesca, il decano giapponese Okazaki annuncia l'addio

La stagione è terminata nel peggiore dei modi, con l'Huesca che lascia la Liga ad un solo anno dalla promozione. Uno dei protagonisti è senz'altro Shinji Okazaki (35), attaccante giapponese con un'esperienza consolidata nei maggiori campionati europei, tra Leicester, Stoccarda e Magonza.

Attraverso un messaggio sul profilo Instagram ufficiale, il giocatore ha espresso grande dispiacere per il risultato finale, ringraziando al contempo i tifosi per il sostegno e garantendo il suo personale supporto in futuro anche se si troverà in un altro club.

Okazaki ha battezzato l'esordio nella Liga con 25 presenze ed una rete. Monumentale il contributo dato alla nazionale nipponica, dove ha messo insieme la strabiliante cifra di 119 apparizioni e cinquanta goal dal 2008.