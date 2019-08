© foto di Federico De Luca

Approdato la scorsa estate al Nantes, l'esterno brasiliano Lucas Evangelista, che in Italia abbiamo visto all'opera con la maglia dell'Udinese, lascia la Francia, anche se solamente a titolo temporaneo. Il club transalpino ha infatti ufficializzato la sua cessione in prestito ai portoghesi del Vitoria Guimaraes per la prossima stagione. Di seguito ecco il tweet del Nantes che annuncia la buona riuscita del trasferimento.