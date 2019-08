UFFICIALE: Nimes, scambio col Guingamp. Preso Deaux, via Valdivia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Francia nelle scorse ore è andato in scena uno scambio di calciatori che vede coinvolta anche una squadra di Ligue 1, il Nimes Olympique. Che ha acquisito a titolo definitivo, mettendolo sotto contratto per le prossime due stagioni, il centrocampista Lucas Deaux, classe '88. Fa invece il percorso inverso il suo coetaneo Pierrick Valdivia, accasandosi al Guingamp in Ligue 2 anche lui per due stagioni.

Bon, et pour ceux qui ont du mal le matin, @LucasDeaux est transféré au Nîmes Olympique et a signé un contrat de 2 ans. Il portera le numéro 8, et on lui souhaite la... #CrocoDeal pic.twitter.com/83U74KntBP — Nîmes Olympique (@nimesolympique) August 22, 2019