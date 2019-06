Josip Drmic è un nuovo giocatore del Norwich. Lo rende noto il club inglese, neopromosso in Premier League, attraverso un comunicato ufficiale. 26 anni, il giocatore arriva a parametro zero dopo il mancato rinnovo col Borussia Monchengladbach. Per il nazionale svizzero contratto triennale.

We are delighted to announce that striker Josip Drmic is set to join the Club from July 1! 🤝😁 #ncfc

Full story ⬇️

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) 24 giugno 2019