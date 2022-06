ufficiale Dinamo Zagabria, lo svizzero Drmic è il nuovo attaccante

Colpo della Dinamo Zagabria che si è assicurata Josip Drmic, attaccante di 29 anni. Lo svizzero, che in carriera ha vestito anche le maglie di squadre come Leverkusen, Borussia Monchengladbach e Norwich, è reduce da un campionato che lo ha visto segnare 21 reti in maglia Rijeka.