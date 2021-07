Il Norwich ha annunciato sui propri canali ufficiali la cessione di Jospi Drmic dal HNK Rijeka. L'attaccante classe '92 elvetico si trasferisce nel club croato in prestito fino al termine della stagione.

Josip Drmic will spend the 2021-22 season on loan at HNK Rijeka ⬇

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 6, 2021