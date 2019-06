UFFICIALE: Nottingham Forest, Roy Keane non è più il vice-allenatore

Tramite una nota ufficiale il Nottingham Forest, società di seconda serie inglese ma con un passato di grande tradizione alle spalle visto che vanta ben due Coppe dei Campioni vinte, ha annunciato l'addio a Roy Keane. L'ex centrocampista irlandese, passato alla storia per i suoi tanti anni nel Manchester United, ha infatti lasciato il club, in cui ricopriva il ruolo di vice-allenatore del manager Martin O'Neill. Questo il tweet con cui la società inglese ha diffuso la notizia sui social.

#NFFC can confirm that assistant manager Roy Keane has left the club.

Everyone at the club would like to wish Roy the very best in the next stage of his career. https://t.co/p2rZhrhY4Y

— Nottingham Forest FC (@NFFC) 23 giugno 2019