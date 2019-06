Nuova avventura per Stewart Downing. L'ex esterno d'attacco del Liverpool, appena svincolatosi dal Middlesbrough, ha firmato un contratto di un anno col Blackburn Rovers. L'inglese classe '84 giocherà dunque ancora in Championship. Questo l'annuncio ufficiale del suo nuovo club:

✍️ #Rovers are delighted to unveil Stewart Downing as the club’s first signing of the summer on a one-year deal through to June 2020.

Welcome, Stewart! 🔵⚪️ pic.twitter.com/kOZKfJCpcz

— Blackburn Rovers (@Rovers) 21 giugno 2019