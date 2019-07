UFFICIALE: Rennes, arriva Tait dall'Angers per quasi 10 milioni

Nuovo rinforzo per il centrocampo, ed in particolare sulla fascia sinistra, per i francesi del Rennes. La società rosso-nera di Ligue 1 ha infatti annunciato l'acquisto di Flavien Tait, classe '93 prelevato dall'Angers per una cifra, secondo i report che arrivano da Oltralpe, stimabile sui 9 milioni di euro. Contratto per le prossime quattro stagioni con il centrocampista offensivo, annunciato così dal profilo Twitter ufficiale dello Stade Rennais.