UFFICIALE: Sabri Lamouchi è il nuovo allenatore del Nottingham Forest

Sabri Lamouchi è il nuovo tecnico del Nottingham Forest. L'ex centrocampista del Parma, in passato accostato anche a Genoa e Lione, prende il posto di Martin O'Neil. Non sono ancora stati resi noti i termini contrattuali.

#NFFC are delighted to announce that Sabri Lamouchi has been appointed as the club’s new head coach.https://t.co/ZvqVXabJwy

— Nottingham Forest FC (@NFFC) 28 giugno 2019