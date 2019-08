© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Saint-Etienne scatenato quest'oggi in sede di calciomercato, dato che i Verts di Ligue 1 hanno annunciato ben due volti nuovi nel giro di pochi minuti. Prima è stata la volta di Luis Sanchez, trequartista colombiano classe 2000 prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'America de Cali, squadra in cui è cresciuto in patria. Poco dopo quindi è stata la volta di Timothee Kolodziejczak, più semplicemente Kolo nel mondo del calcio, che arriva in prestito per la prossima stagione dal Messico, e più precisamente dal Tigres. Anche sul conto del difensore 27enne è stata inserita un'opzione d'acquisto. Per lui si tratta di un ritorno dopo aver già giocato nei verdi l'anno scorso.