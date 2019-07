© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia continua a mettere a segno acquisti in questa sua campagna estiva di trasferimenti. L'ultimo è arrivato oggi, ed era un arrivo già ampiamente previsto: la società andalusa ha infatti ufficializzato l'acquisto del centrocampista brasiliano Fernando, classe 1987, dal Galatasaray. Al calciatore, per il cui innesto si ritiene che il ds Monchi abbia versato circa 5 milioni nelle casse dei turchi, contratto fino al 30 giugno 2022. Di seguito il tweet con il dirigente ex Roma ed il suo nuovo acquisto per la mediana.