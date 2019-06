UFFICIALE: Tolosa, preso in prestito Vainqueur. Arriva anche Makengo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio arrivo in casa Tolosa. Il club francese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'arrivo in prestito del centrocampista William Vainqueur dall'Antalyaspor. L'ex giocatore della Roma giocherà per una stagione in prestito secco, mentre Jean-Victor Makengo, centrocampista del Nizza, arriva in prestito con diritto di riscatto.