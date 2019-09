Nelle ultime ore di mercato si è consumato un addio dalla rosa del Valencia. I Murcielagos infatti hanno risolto il contratto con Alvaro Medran, centrocampista classe '94 acquistato tre estati fa dal Real Madrid e sempre ceduto altrove in prestito. Adesso potrà accordarsi ancora per qualche giorno con altre società, e potrà firmare a costo zero.