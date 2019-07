UFFICIALE: Watford, l'ex Udinese Wilmot ceduto allo Swansea

Ben Wilmot è un nuovo giocatore dello Swansea. Il difensore arriva dal Watford è giocherà con il club gallese in prestito per una stagione. Il difensore centrale ha iniziato la sua carriera nello Stevenage e nella scorsa sessione invernale di mercato è passato all'Udinese.

