Le pagelle di Wilmot: prima in A da incubo. Una carriera per dimenticarla

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta la prima, per Ben Wilmot. Il giovane centrocampista inglese è stato lanciato da Davide Nicola come mediano davanti alla difesa nell'Udinese che ha perso 4-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. Esordio in Serie A da incubo per l'ex Watford, che sbaglia sul primo gol di Kean e ha anche la sfortuna di deviare il tiro del centravanti juventino in occasione del 2-0. "Serata da dimenticare", scrive TMW. Un parere ampiamente condiviso: La Gazzetta dello Sport ricorda che ha un'intera carriera per farlo.