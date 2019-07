UFFICIALE: Wolves, Helder Costa prestato al Leeds con obbligo di riscatto

Il Leeds ha annunciato un nuovo acquisto tramite i propri canali ufficiali di comunicazione. Si tratta di Helder Costa, attaccante classe '94 di doppia nazionalità portoghese e angolana che arriva ad Elland Road in prestito, con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton, compagine rivelazione della passata Premier League. Firmerà un contratto fino al 2024. Di seguito il tweet che ha reso nota l'operazione.

✍ | @heldercosta_ has today joined #LUFC from Wolves on an initial one year loan deal, which will become a permanent transfer next summer

— Leeds United (@LUFC) 3 luglio 2019