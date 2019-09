© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Canal +, Samuel Umtiti nega con forza il suo possibile addio e i rumors che lo vedevano pedina di scambio nella trattativa che avrebbe dovuto portare Neymar al Barcellona: "Non so dove sia nata la voce. Ho ricevuto messaggi dai miei amici, ma mi dispiace. Barcellona è Barcellona per me". Il francese ha inoltre aggiunto di aver fatto sapere al suo procuratore di non voler lasciare la Catalogna: "Il mio obiettivo sin da bambino era giocare al Barcellona. Sono venuto qui per vincere e restare a lungo".