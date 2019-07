Un altro Seedorf nel calcio. Ecco Quentin: primo contratto pro in Polonia

Quale destino per Simone Verdi? Toro avanti, la Samp non è fuorigioco

In casa Napoli, in ottica cessione, il nome più caldo resta quello di Simone Verdi. L'esperienza azzurra dell'attaccante sembra oramai agli sgoccioli dopo una sola stagione agli ordini di Carlo Ancelotti e per il futuro sono due le società italiane che hanno mosso i passi più concreti. Torino...