Un derby da 200 milioni: United contro City per Felix e Bruno Fernandes

Un doppio obiettivo portoghese per il Manchester United. E per il Manchester City. E' derby per Joao Felix e Bruno Fernandes. Entrambe le società stanno osservando e già trattando i due talenti di Benfica e Sporting CP. Il costo del doppio colpo? Secondo la volontà di Aquile e Dragoes, 200 milioni: 120 per Felix, 80 per l'ex Sampdoria e Udinese.