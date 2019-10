United, Greenwood sul rinnovo: "Voglio ripagare la fiducia di tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal sito del Manchester United arrivano anche le parole di Mason Greenwood dopo il rinnovo fino al 2023: “Essendo cresciuto come tifoso del Manchester United, giocare per la prima squadra è un vero sogno diventato realtà. So che, quando gioco per questo club, rappresento l'intera Academy e voglio ripagare la fiducia che i miei allenatori hanno dimostrato in me con le mie prestazioni in campo".