Valencia, Marcelino: "In partita per 90 minuti e più forti in area"

Al termine del match vinto per 3-1 sul campo del Villarreal, il tecnico del Valencia Marcelino ha analizzato: “Differenza rispetto alla gara col Rayo Vallecano? Oggi siamo stati più competitivi, siamo stati in partita per 90 minuti, siamo stati più forti in area di rigore e siamo stati più costanti nel proporre gioco. Dovevamo fare un passo avanti in questo senso. Direi che Neto è stato molto reattivo, in un momento della partita ci ha supportato con i suoi interventi, ma in una squadra ci sono undici giocatori. Neto però ha fatto una grande prestazione, questo è chiaro. La qualificazione non è chiusa. Nel calcio si sono viste molte sorprese, non ci si può fidare”.