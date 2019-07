Valencia, occhi ancora puntati su Rafinha

© foto di Imago/Image Sport

Il Valencia continua a monitorare Rafinha. Il calciatore del Barcellona potrebbe lasciare i blaugrana in questa finestra di mercato e, secondo quanto riportato da AS, la società iberica potrebbe provare l'assalto al giocatore nei prossimi giorni. Al momento non ci sono dubbi nemmeno sulla sua condizione fisica e il calciatore sudamericano potrebbe accettare la nuova destinazione visto che potrebbe trovare più spazio nella prossima stagione.