Rientra l'allarme Cristiano Piccini in casa Valencia. L'esterno italiano è stato infatti dimesso dall'ospedale dopo il duro colpo al costato ricevuto nel derby di ieri sera contro il Levante (vittoria per 3-1). Un trauma renale che lo ha costretto a uscire dal campo in lacrime al 32' e poi obbligato a restare tutta la notte sotto osservazione in clinica. Lo riporta Super Deporte.