© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ezequiel Garay rimane al Valencia. Il difensore argentino, con un contratto in scadenza nel 2020, è ad un passo dalla firma con il club iberico: secondo quanto riportato da Superdeporte le parti hanno raggiunto un accordo biennale. In passato il giocatore sudamericano era stato accostato anche all'Inter e alla Juventus. In questa stagione ha collezionato 35 presenze stagionali, di cui 24 in Liga.