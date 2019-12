© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha commentato la vittoria ottenuta in casa dell'Atletico Madrid: "Abbiamo sofferto ma siamo riusciti a portare a casa tre punti molto importanti. Sapevamo che sarebbero partiti forte ma siamo stati bravi a non subire gol. Sono soddisfatto, mi è piaciuto tutto dei miei stasera. Messi? Nelle partite equilibrate avere uno come lui dalla nostra parte è un grande vantaggio. Piqué sta bene, non ho voluto rischiare a tenerlo in campo".