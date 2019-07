Vialli e lo Stevenage: "Ricevuto tanto dal calcio. Adesso voglio restituire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla BBC, Gianluca Vialli ha parlato della decisione, attraverso Tifosy, piattaforma di crowfounding, di aiutare lo Stevenage, squadra inglese di League Two: "Alla mia età oggi, la mia eccitazione arriva dalla possibilità di investire in un club come questo". Sulla sua vita dedicata al calcio: "Sono enormemente grato al calcio, perché grazie al calcio ho comprato la mia prima macchina, ho comprato la mia prima casa e probabilmente ho fatto sesso per la prima volta. Ho reso i miei genitori orgogliosi grazie al calcio e sono stato in grado di dare tanto e ricevere tanto dai tifosi che hanno supportato le squadre in cui ho giocato. Ed è per questo che a questa età cerco di restituire qualcosa".