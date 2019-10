Vidal: "Conte fondamentale per me. Tatticamente è un mostro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese L'Equipe, in cui ha parlato degli allenatori che hanno più contribuito alla sua crescita. Su tutti, ovviamente, Antonio Conte: "È stato essenziale nella mia formazione. Da giocatore era un po' come me e mi ha insegnato molto sul posizionamento difensivo, ma anche sull'attacco. Grazie a lui ho iniziato a segnare molti gol. Tatticamente è un mostro. Poi ho avuto l'opportunità di lavorare con Ancelotti, Sampaoli, Allegri e Guardiola: ognuno mi ha trasmesso qualcosa".