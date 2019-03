Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ianis Hagi sembra pronto ad intraprendere una seconda avventura nel calcio che conta, dopo l'esperienza fallita nella Fiorentina, a seguito della quale aveva fatto ritorno in patria, nel Viitorul. Ora, come scrive Sport, gli spagnoli del Girona hanno messo il nome del fantasista rumeno in agenda, e a breve dovrebbero formulare la prima offerta, che dovrebbe assestarsi intorno a 2,5 milioni di euro (in questo senso, al club viola spetterebbe il 30% del guadagno sulla futura rivendita). Sul giocatore nelle scorse settimane erano state segnalate anche altre squadre di A come Roma e Genoa.