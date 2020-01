© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vinicius Junior, stellina del Real Madrid, ai microfoni della rivista brasiliana Placar si è soffermato sulla pressione che inevitabilmente si ha quando diventi un calciatore dei Blancos: "Marcelo mi aveva già avvertito. Qui un giorno sei Pelé e l'altro non vali niente. Di solito all'esterno appaio calmo, ma mi innervosisco dentro. Nel mio debutto col Flamengo ero spaventato a morte, non volevo toccare la palla. Io sono fatto così, ma non perdo mai la mia allegria. Credo che le cose arrivino in maniera naturale, anche i gol".