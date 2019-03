Vinicius Jr si congeda da Solari: "Grazie per la fiducia, meriti il meglio"

© foto di J.M.Colomo

Non solo l'entusiasmo per il ritorno di Zinedine Zidane, sui social c'è anche ci tiene a congedarsi da mister Santiago Solari. Tra questi, il giovane attaccante del Real Madrid Vinicus Junior: "Grazie di tutto mister. Per avermi aiutato fin dal mio arrivo, per la fiducia e le opportunità che mi hai dato. Dio ti benedica sempre, meriti tutto il meglio della vita", il suo ultimo post su Instagram.