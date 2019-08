Watford, Javi Gracia: "Dura il terzo ko di fila, dobbiamo migliorare"

Terza sconfitta di fila subita in Premier League dal Watford che ha perso in casa contro il West Ham. Il tecnico Javi Gracia dopo la gara ha detto: "Abbiamo iniziato a perdere molto presto, dopo due minuti abbiamo concesso già un goal. Pensavo che la squadra avesse avuto una reazione davvero buona, dominando e creando possibilità, ma siamo riusciti a segnare. Dobbiamo migliorare e dobbiamo essere più cinici. E' difficile da accettare la terza sconfitta di fila perché la squadra inizia bene ma viene punita per alcuni errori. Ora pensiamo a migliorare per la prossima gara".