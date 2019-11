West Ham, Benitez non ha intenzione di lasciare la Cina per gli Hammers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sports, nonostante l'interessamento del West Ham in caso di esonero di Manuel Pellegrini, Rafa Benitez non ha intenzione di lasciare la Cina e il suo Dalian Yifang. L'ex allenatore di Napoli e Inter vuole proseguire la propria carriera in Super League, almeno per il momento.