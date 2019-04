West Ham, Felipe Anderson: "Avrei potuto dare di più. Voglio migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson, attaccante del West Ham, ha parlato a Sky Sport in vista della prossima partita contro il Manchester United: "Io sono molto felice per aver realizzato il sogno di arrivare qui, però se mi guardo indietro penso che avrei potuto fare meglio. Il calcio però è molto diverso rispetto all'Italia. Dobbiamo migliorare ancora però penso che sia stata una buona stagione. Tutti sappiamo che possiamo fare meglio, non siamo molto contenti di essere undicesimi. Possiamo ancora migliorare, abbiamo partite importanti e motivanti che saranno uno stimolo in più per migliorare e salire in classifica. Tutti i giocatori sanno che possono migliorare. Adesso non possiamo lamentarci e dobbiamo pensare solo a migliorare".