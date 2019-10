West Ham, Pellegrini: "Altri due punti persi, nel calcio devi segnare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora una gara senza vittoria per il West Ham che non è andato oltre l'1-1 in casa contro lo Sheffield United. Dopo la gara Manuel Pellegrini ai microfoni della BBC ha detto: "Nel calcio devi segnare. Abbiamo dominato la gara e abbiamo cercato di creare opzioni per segnare. Abbiamo avuto due o tre occasioni e dovevamo decidere la gara segnando. Non lo abbiamo fatto e abbiamo perso due punti. Sono contento dell'atteggiamento della squadra. Non è facile creare occasioni contro lo Sheffield United, ma lo abbiamo fatto. Nel secondo tempo non l'abbiamo fatto altrettanto. Ma i punti lasciati in casa - oggi e nella nostra ultima partita contro il Crystal Palace - possono fare la differenza nella nostra stagione. Possiamo fare meglio".