© foto di Imago/Image Sport

Intervistato dal sito ufficiale del West Ham a seguito della fantastica vittoria per 2-0 sul Manchester United, il tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini ha così parlato del trionfo odierno: "Sono davvero soddisfatto, quella contro il Manchester United in casa è una partita molto speciale per noi e ci siamo goduti la gara dall'inizio alla fine. Loro non hanno creato troppo, noi abbiamo provato a giocare alti e ad avere dei buoni recuperi. Bisogna essere felici quando segni due gol e non li concedi. Per il momento siamo in una buona posizione di classifica - ammette il tecnico -, ma bisogna continuare a lavorarci in ogni partita provando a tenere il piazzamento".