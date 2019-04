West Ham, Pellegrini: "Col VAR sarebbe stato diverso. Meritavamo di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-2 conquistato in casa contro il Leicester, il tecnico del West Ham Manuel Pellegrini ha detto: "Penso che avremmo meritato più di un pareggio, avremmo dovuto essere sul 3-1, invece il guardalinee ha fatto un errore. Non c'è nulla che tu possiamo fare. La prossima stagione, quando avremo il VAR, tutto potrà essere più giusto. In generale abbiamo giocato bene ma non puoi concedere due gol".