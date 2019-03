© foto di Imago/Image Sport

Il manager del West Ham Manuel Pellegrini ha parlato ai microfoni di BT Sport della sconfitta rimediata contro l'Everton in casa: "E' molto deludente perché senza dubbio è stata la peggiore performance dell'anno: puoi perdere ma non così, senza combattere. L'Everton era due punti dietro di noi: il Watford ha perso prima di iniziare questa gara ed era l'occasione per dimostrare che potevamo essere in un'altra posizione in classifica, non è la prima volta che succede, abbiamo trovato impossibile fare due passaggi di seguito".