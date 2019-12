© foto di Imago/Image Sport

Manuel Pellegrini rischia di essere il prossimo allenatore esonerato in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sports il club sta valutando la posizione del tecnico cileno dopo il ko nel derby contro l'Arsenal. Dopo 16 giornate gli hammers sono quindicesimi a pari punti col Bournemouth, appena un punto sopra la zona retrocessione.

I londinesi sono la grande delusione del campionato inglese, sprofondati a ottobre in una crisi senza uscita: nelle ultime nove partite sono arrivate sette sconfitte, un pari e una vittoria. Ad aggravare la posizione del tecnico anche la spesa estiva di quasi 80 milioni di euro, che ha portato giocatori fin qui non decisivi: Sebastian Haller su tutti. Il francese è il giocatore più caro della storia del club (40 milioni di euro) ma fin qui il suo apporto in fase realizzativa è stato deludente, con soli 4 gol segnati in 15 partite. Male anche Pablo Fornals (28 milioni), mai a segno e decisivo fin qui solo nel derby vinto contro il Chelsea.