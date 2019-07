© foto di Alberto Fornasari

Aaron Long, 26enne difensore statunitense di proprietà dei New York Red Bulls, è in procinto di lasciare la MLS dopo numerosi anni di militanza nei confini nazionali. Sul suo conto, oltre agli occhi della Fiorentina, c'è l'interesse del West Ham, che però ha il problema di ottenere il permesso di lavoro per il giocatore, una volta chiusa la trattativa. Long interessa poi soprattutto in Ligue 1: lo seguono da vicino infatti Marsiglia, Lione e Rennes. Lo riferisce Sky Sports UK.