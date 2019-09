© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Xavi, storico capitano del Barcellona ora tecnico del Al-Sadd, ha parlato del proprio futuro: "Non lo nascondo, il mio obiettivo è tornare in Europa e magari tornare al Barça. E' la mia sfida, ma sto ancora imparando e in questo progetto mi diverto molto. La mia idea, come quando giocavo, è sempre stata quella di far parte del Barcellona. Allenare questa squadra sarebbe un privilegio unico".