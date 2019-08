Zenit, Malcom si presenta così: lancio millimetrico e palla sull'arbitro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante brasiliano Malcom è appena arrivato allo Zenit e si è presentato al campionato russo colpendo in pieno l'arbitro della sfida contro la Dinamo Mosca. Mentre il gioco era fermo, infatti, l'ex Barcellona con un lancio millimetrico ha colpito proprio il direttore di gara che, sbigottito e anche un po' arrabbiato, lo ha guardato mostrandogli il pollice in su. Il giocatore si è scusato a più riprese, ma il video in Russia e non solo è già diventato virale.