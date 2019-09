Zenit, Semak: "Lione squadra equilibrata. Malcom è ancora out"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergei Semak, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lione:

Quali sono le condizioni degli infortunati?

"Driussi ci sarà. Malcom è l'unico che non potrà giocare ma speriamo presto di poterlo avere in gruppo".

Il tecnico del Lione è alla prima partita di questa importanza, può essere un vantaggio?

"E' impossibile pensare una cosa del genere. Tutti devono vivere una prima volta, in qualsiasi livello. Non credo che ci siano pro o contro. La squadra è buona, giovane. Inoltre giocano in casa e vogliono la vittoria".

Può essere un vantaggio il fatto che il Lione abbia vinto poche partite in casa in questa stagione?

"Ritorno sempre volentieri a giocare in Francia. Per quanto riguarda il Lione, hanno giocato poche partite ancora, penso che saliranno la classifica molto presto".

Ci può descrivere il vostro avversario?

"E' una squadra molto giovane. Hanno acquistato molti giocatori, qualcuno pagandolo anche molto caro. Ci sono dei leader che hanno giocato bene negli ultimi anni e nel complesso è una squadra ben equilibrata e dal grande potenziale".