Sergey Semak, allenatore dello Zenit, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lipsia: "Il Lipsia nell'ultima partita ha perso perché ha sbagliato di più ma se avesse segnato prima, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, hanno avuto molte occasioni. Hanno un sacco di giocatori giovani e veloci. Una squadra che passa velocemente dal difendere all'attaccare. Non sarà facile, dovremo dare il meglio di noi per vincere. Ci sono molti aspetti su cui lavorare e lo faremo. Il campionato è il campionato, la Champions è la Champions. Mi piace come il Lipsia ragiona in chiave mercato e di crescita del club: ogni volta che perdono un giocatore esperto hanno un giovane pronto per sostituirlo. Mi piace molto Timo Werner, che segna molto. Ma non mi dimentico degli altri, penso che sia una squadra con molto potenziale".