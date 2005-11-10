Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Luca Di Leonardo
In vista dell'inizio dell'ottava giornata con l'anticipo tra Torino e Monza in programma questa sera alle 20:45, quattro giocatori da non schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
Muric (Como-Sassuolo): 4 insufficienze in 7 gare con 14 gol subiti contro uno dei mgiliori attacchi della Serie A.
Dragusin (Inter-Fiorentina): arriva da due 5,5 consecutivi in una Fiorentina in piena crisi contro la squadra nerazzurra che ha il miglior attacco della Serie A con una media di 3 gol a partita.
Bernabè ( Lazio-Parma): ha recuperato dall'infortunio ma non è ancora nella migliore condizione. Rischia l'insufficienza pesante.
Nzola (Cagliari-Bologna): Pisacane gli ha dato fiducia nella debacle di Monza. Apparso nervoso in campo e al momento della sostituzione.