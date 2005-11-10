Fantacalcio, top & flop 8ª giornata

Ieri sera si è chiusa l'ottava giornata in Serie A. I top & flop della giornata al fantacalcio.

TOP

Krstovic: continua il momento strepitoso dell'attaccante nerazzurro che dopo il gol al Milan sforna una doppietta con un assist. Siamo a 6 gol e 2 assisst e un posto da titolare ormai guadagnato a scapito di Scamacca. Se pure l'Atalanta sta riscontrando grande difficoltà ha la certezza di un grande bomber. Fantavoto 15.5.

Schmidt: ormai non ci sorprende più il rendimento del giocatore austriaco che dopo i 3 assist sforna i suoi primi due gol stagionali. Momento di grazia nel quale è impossibile tenerlo fuori, fino a che il Frosinone mostrerà questa brillantezza, continuate a schierarlo. Fantavoto 14.

McTominay: dopo la doppietta in Champions è tornato anche in campionato. Partita dominante, come quelle in cui ci aveva abituato gli anni scorsi e la certezza che se sta bene è un top assoluto. Fantavoto 13.5.

FLOP

Gaspar: partita complicata ma ben interpretata che però si conclude malissimo nel finale con un'espulsione per proteste che lo terrà fuori nel turno infrasettimanale. Rimane una riserva per le vostre fantarose da schierare solo in caso di necessità.

Diego Carlos: nel primo tempo gioca un'ottima partita, poi sbaglia sul primo gol di Taylor e fa ancora peggio sul secondo deviano in porta il pallone del 2-0. Rendimento gioco forza peggiore rispetto allo scorso anno perchè i risultati del Como gli garantivano dei voti migliori, però la titolarità non è in dubbio. Fantavoto 3.5.

Valdepenas: era arrivato con prospettive completamente diverse, e aldilà del disastro di San Siro non sta dando alcun segnale positivo. La concorrenza c'è e sembra migliore, al momento è un acquisto sbagliato. Fantavoto 4.5.