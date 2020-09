Altra giornata interlocutoria. Messi più vicino al Barça, ma l'ultima parola ancora non c'è

vedi letture

Dopo gli incontri ed i faccia a faccia delle scorse ore fra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu, il futuro di Leo Messi sembra un po' più vicino al Barcellona. Nonostante le clausole, i burofax e le tante parole spese a riguardo.

Messi gioca a padel con Suarez, poi incontra il padre - Nella mattinata di ieri, la Pulce si è incontrata con Luis Suarez. I due hanno giocato a Padel all'interno dell'abitazione dell'argentino, ma nell'occasione Messi ha anche chiesto consigli sul da farsi all'amico uruguaiano. Poi, come detto, il faccia a faccia col padre per studiare la linea da seguire nelle ore successive.

Messi parla. Anzi no - Dopo la fine del faccia a faccia fra i Messi, la Pulce sembrava aver preso la decisione e pronto a parlare. Ma così non è stato, alla fine, seppur alcuni media iberici abbiano raccontato di un ammorbidimento della posizione dell'argentino, poco propenso ad un addio al Barça contornato da cause e giudizi dei tribunali. L'ultima parola ovviamente deve ancora esser scritta, o meglio detta, e solo il diretto interessato può sbloccare l'impasse. Ma ad oggi, tutto lascia pensare che il futuro di Leo Messi sia ancora al Barcellona, almeno fino al 2021 (anno in cui scadrà il suo contratto).