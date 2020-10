Atalanta, oggi c'è l'Ajax. Gasperini non è contento, ma ritrova Gollini (perdendo De Roon)

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini non è sembrata serena come nelle scorse settimane. La sconfitta con la Sampdoria può avere minato qualche certezza, anche se è già capitato qualche passaggio a vuoto. Dobbiamo guardare gli errori, ha detto il tecnico, che perde Marten de Roon per infortunio (probabili tre settimane) ma ritrova il portiere Gollini a quasi tre mesi dall'infortunio con l'Inter. Hateboer sa che l'Ajax conosce il percorso nerazzurro nell'ultimo anno e mezzo.

E in effetti Daley Blind, difensore olandese, ha ricordato come un anno fa l'Atalanta ha perso le prime tre partite di Champions League. In compenso anche il tecnico Ten Hag ha deciso di non abbassare la guardia dopo il 13-0 rifilato al VVV Venlo in Eredivisie.