Buffon mette la freccia e vola a 648: oggi il portiere della Juve può superare Maldini

Il derby di Torino per superare Paolo Maldini. A 19 anni e un giorno dal suo arrivo alla Juventus: fino alla lettura delle formazioni ufficiali, non è certo che Gianluigi Buffon sarà titolare nella stracittadina della Mole in programma tra poche ore. Ma il quadro sembra troppo perfetto, perché Sarri possa rinviare l'appuntamento del suo portiere con la storia del nostro campionato.

È già record, sarà in solitaria. Buffon e Maldini viaggiano già in vetta alla classifica di chi ha giocato più volte in Serie A. 647 presenze a testa nel nostro campionato, due icone del calcio italiano una accanto all'altra. Tra poche ore, con ottime probabilità, una sopra l'altra, perché Gigi si appresta a volare: da un palo all'altro, ma anche un po' più in alto. Se, come sembra, giocherà contro il Toro, diventerà infatti in assoluto il giocatore con più gare disputate in A. Perché i record, dice qualcuno, sono fatti per essere battuti. Aspettando il prossimo Gianluigi: all'età di Donnarumma, Buffon aveva "solo" 102 presenze in Serie A, mentre Gigio viaggia già a quota 169. Oggi, però, è il giorno del portiere della Juve.