Come una finale, senza via di scampo. E senza pensare alle critiche: Inter-Real, parla Conte

vedi letture

“È una finale, non abbiamo vie di scampo”. Antonio Conte non si nasconde, la sua Inter si prepara ad affrontare il Real Madrid in una gara che assomiglia tanto a un’eliminazione a sfida diretta. E nella quale i nerazzurri sono chiamati a dare una risposta, per quanto le critiche non siano apprezzate dal salentino (“si tende a negativizzare tutto, a prescindere”), ma prima di tutto a fare punti: “Restano tre gare - spiega il tecnico - per qualificarci ne dobbiamo fare sette, se non nove”. Senza tridente spettacolo (utile “a gara in corso, non dal primo minuto”) e senza dare peso alle assenze delle merengues (“non credo possano piangere”) . La difesa d’ufficio c’è sempre, come nell’ultimo periodo, ma questa volta anche Conte chiarisce: “Alla fine le chiacchiere stanno a zero, rimangono i fatti e tutti devono assumersi delle responsabilità: io, la rosa, il club. Se non è ancora avvenuto, non significa che non avverrà”.

Rileggi tutte le parole di Conte.